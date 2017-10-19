Muhtemel Kadrolar

KASIMPAŞA
Ramazan- Popov, Veysel, Omeruo, Veigneau, Trezeguet, Pavelka, Neumayr, Sadiku, Mensah, Rangel
SAKAT: Yok
CEZALI: Emem Eduok
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GÖZTEPE
Beto- Sabri, Peybernes, Kadu, Traore, Tayfur, Rotman, Selçuk, Castro, Scarione, Jahovic
SAKAT: Emrecan Coşkun, Hakan Çinemre, Nabil Ghilas
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP Tribünü 200 TL, Numaralı Tribün 100 TL, Kuzey Kale Arkası 15 TL, Misafir Kale Arkası 20 TL
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ANTALYASPOR
Boffin, Celutska, Djourou, Diego, Sakıb, Charles, Yekta, Maicon, Menez, Nasri, Eto\'o
SAKAT: Salih
CEZALI: Sandro
BİLET FİYATLARI: VIP Tribünü: 100 TL, Batı Tribünü: 40 TL, Doğu Tribünü: 20 TL, Güney Kale Arkası: 10 TL, Kuzey Kale Arkası: 10 TL, Misafir Tribünü: 13 TL
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AYTEMİZ ALANYASPOR
Riou- Gassama, Fofana, Welinton, N’Sakala, Sackey, Taha, Maniatis, Emre Akbaba, Fernandes, Vagner
CEZALI: Georgios Tzavellas
SKAT: Yok