Muhtemel Kadrolar

ANTALYASPOR
Boffin- Celustka, Djourou, Diego, Sakıb, Salih, Charles, Nasri, Maicon, Aydın, Eto\'o
SAKAT: Zeki, Sandro
CEZALI: YOK
BİLET FİYATLARI: VIP Tribünü 300 TL, Batı Tribünü 150 TL, Doğu Tribünü 100 TL, Güney Kale Arkası 50 TL, Kuzey Kale Arkası 50 TL, Misafir Takım Tribünü 65 TL
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BURSASPOR
Harun Tekin- Barış Yardımcı, Titi, Ekong, Aziz Behich, Agu, Badu, Delarge, Batalla, Kembo Ekoko, Stancu
SAKAT: Josua John, Furkan Özçal, Sercan Yıldırım, Serdar Kurtuluş
CEZALI: YOK
BİLET FİYATLARI: VIP 1.Balkon: 200 TL, VIP 2.Balkon: 200 TL, Batı Alt Tribün: 100 TL, Spor Toto Alt Tribün: 50 TL, Spor Toto Üst Tribün: 40 TL, Güney Kale Arkası (TEKSAS): 20 TL, TOFAŞ Tribünü: 20 TL, Misafir Tribünü: 26 TL
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TRABZONSPOR
Onur- Pereira, Uğur, Hubocan, Mas, Onazi, Kucka, Olcay, Yusuf Yazıcı, Bongonda, Rodallega
SAKAT: Durica
CEZALI: YOK
BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları) 25 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok 400 TL, Platinum B Blok 425 TL, Misafir Tribünü: 30 TL
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TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
Lukac- Lopes, Orhan, Caner, Barbosa, Soner, Ömer, Sissoko, Olcan, Serginho, Henrique
SAKAT: YOK
CEZALI: Mustafa Yumlu
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GÖZTEPE
Beto- Sabri, Kadu, Peybernes, Traore, Gouffran, Selçuk, Castro, Scarione, Halil (Ghilas), Jahovic
SAKAT: Emrecan, Ömer
CEZALI: Yok
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