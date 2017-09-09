T24 LogoT24 Logo
Spor

Muhtemel Kadrolar

ANTALYASPOR Boffin- Celustka, Djourou, Diego, Sakıb, Salih, Charles, Nasri, Maicon, Aydın, Eto'o  SAKAT: Zeki, Sandro CEZALI: YOK BİLET FİYATLARI: VIP Tribünü 300 TL, Batı Tribünü 150 TL, Doğu Tribünü 100 TL, Güney Kale Arkası 50 TL, Kuzey Kale Arkası 50

09 Eylül 2017 17:42

ANTALYASPOR
Boffin- Celustka, Djourou, Diego, Sakıb, Salih, Charles, Nasri, Maicon, Aydın, Eto\'o 
SAKAT: Zeki, Sandro
CEZALI: YOK
BİLET FİYATLARI: VIP Tribünü 300 TL, Batı Tribünü 150 TL, Doğu Tribünü 100 TL, Güney Kale Arkası 50 TL, Kuzey Kale Arkası 50 TL, Misafir Takım Tribünü 65 TL

----------------------------------------------

BURSASPOR
Harun Tekin- Barış Yardımcı, Titi, Ekong, Aziz Behich, Agu, Badu, Delarge, Batalla, Kembo Ekoko, Stancu
SAKAT: Josua John, Furkan Özçal, Sercan Yıldırım, Serdar Kurtuluş
CEZALI: YOK
BİLET FİYATLARI: VIP 1.Balkon: 200 TL, VIP 2.Balkon: 200 TL, Batı Alt Tribün: 100 TL, Spor Toto Alt Tribün: 50 TL, Spor Toto Üst Tribün: 40 TL, Güney Kale Arkası (TEKSAS): 20 TL, TOFAŞ Tribünü: 20 TL, Misafir Tribünü: 26 TL

----------------------------------------------

TRABZONSPOR
Onur- Pereira, Uğur, Hubocan, Mas, Onazi, Kucka, Olcay, Yusuf Yazıcı, Bongonda, Rodallega
SAKAT: Durica
CEZALI: YOK
BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları) 25 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok  400 TL, Platinum B Blok 425 TL, Misafir Tribünü: 30 TL

----------------------------------------------

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
Lukac- Lopes, Orhan, Caner, Barbosa, Soner, Ömer, Sissoko, Olcan, Serginho, Henrique
SAKAT: YOK
CEZALI: Mustafa Yumlu

----------------------------------------------

GÖZTEPE
Beto- Sabri, Kadu, Peybernes, Traore, Gouffran, Selçuk, Castro, Scarione, Halil (Ghilas), Jahovic
SAKAT: Emrecan, Ömer
CEZALI: Yok

---------------------------------------------

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANTALYASPOR Boffin Celustka Djourou Diego Sakıb Salih Charles Nasri Maicon Aydın Eto Zeki Sandro CEZALI YOK BİLET FİYATLARI VIP TribünüTL Batı TribünüTL Doğu TribünüTL Güney Kale ArkasıTL Kuzey Kale ArkasıTL Misafir Takım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24