Muhtemel kadrolar

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ALANYASPOR Haydar- Gassama, Fofana, Tzavellas, Berkan, Sackey, Maniatis, Emre Akbaba, Efecan, MBilla, Vagner Love SAKAT: Fabrice N'Sakala CEZALI: Yok  BİLET FİYATLARI: Maraton ve Kapalı Tribün: 30 TL Kuzey ve Güney Kale Arkası: 15 TL, VIP: 200 TL, Misafir

24 Ağustos 2017 13:28

ALANYASPOR
Haydar- Gassama, Fofana, Tzavellas, Berkan, Sackey, Maniatis, Emre Akbaba, Efecan, MBilla, Vagner Love
SAKAT: Fabrice N\'Sakala
CEZALI: Yok 
BİLET FİYATLARI: Maraton ve Kapalı Tribün: 30 TL Kuzey ve Güney Kale Arkası: 15 TL, VIP: 200 TL, Misafir: 19 TL
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DEMİR GRUP SİVASSPOR
Rochet- Rıdvan, Djakov, Byarsmyr, Elderson, Leandrinho, Hakan, Auremir, Emre, Cyriac Gohi, Kone
SAKAT: Ziya, Ali Şaşal
CEZALI: Yok
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KARDEMİR KARABÜKSPOR:
Rybka- Kerim, Dany, Barış, Papp, Torje, Poko, Ceyhun, Grozav, Tanase, Yatabare
SAKAT: Ahmet Şahin, Latovlevici, Serdar
CEZALI: Yok

 

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ETİKETLER

ALANYASPOR Haydar Gassama Fofana Tzavellas Berkan Sackey Maniatis Emre Akbaba Efecan MBilla Vagner Love SAKAT FabriceYok  BİLET FİYATLARI MaratonKapalı TribünTL KuzeyGüney Kale ArkasıTL VIPTL MisafirTL DEMİR GRUP SİVASSPOR Rochet

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