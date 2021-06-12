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Muharrem İnce, yeniden aday olacağını açıkladı: Çatı aday doğru değil

12 Haziran 2021 19:23

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde "çatı aday" önerisine karşı çıkarak, kendisinin de yeniden aday olacağını açıkladı.

CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 'çatı aday' önerisini doğru bulmadığını söyledi. 

İnce, Şişli'de partisinin İstanbul İl Başkanlığı açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Belediyede çatı aday tutar. Çünkü belediye seçimi tek turlu, yüzde 25'le de belediye başkanı olabilirsin ama cumhurbaşkanlığı seçimi 2 turlu. 50 artı 1 almak lazım. O zaman çatı aday doğru değildir. Bakın 'çatı adayla seçime girelim' derken farkında olmadan 'bu Erdoğan çok güçlü, biz bunu tek başımıza yenemeyiz, mahallenin bütün çocukları toplanın hep beraber bunu yenelim' diyorlar. Memleket Partisi günü geldiğinde üyelerinin önüne sandığı koyacak, o üyeler cumhurbaşkanlığı adayını belirleyecek. Ha diyorsanız 'Muharrem İnce sen de aday olacak mısın? Evet olacağım tabii."

 

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