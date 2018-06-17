MUHARREM İNCE PENDİK'TE KONUŞTU

Özgür Deniz KAYA-İbrahim MAŞE-Harun UYANIK / İSTANBUL (DHA)

Cumhuriyet Halk Partisi\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Pendik\'te halka seslendi.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Pendik Plevne Caddesi\'nde gece mitingi düzenledi. Bosna-Hersek bayraklarının da yer aldığı mitingde konuşan İnce, \"Belki de bu kadar kötü günler geçirirken bu ülke, insanları kamplaştırdılar, böldüler. Her gün ölümler, zulümler... Artık manyaklar hayvanlardan intikamını almaya başladı. Bu kamplaşmış, kutuplaşmış, hayvanlara işkence eden böyle bir toplum olmaktan kurtulacağız. Çocuklarımıza birbirini sevmesini öğreteceğiz\" dedi.

YÜN ATKIYA TEPKİ GÖSTERDİ: MAHVOLDUM

İstanbul mitingine katılacakların Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor formalarıyla gelmesini isteyen İnce, \"Bu yaz günü bana kışlık yün atkıları takıyorsunuz, terden öldürdünüz beni. Gittiğim yerlere söylüyorum: Hafif olandan getirirseniz takarım. Bu yünlülerden getirirseniz takmam, bak söyleyeyim. Mahvoldum\" diye konuştum.



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-Muharrem İnce\'nin konuşması

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