Muharrem İnce’den erken seçim tahmini

Memleket Partisi'nin kurulmasının ardından ilk kez memleketi Yalova'ya giden Genel Başkan Muharrem İnce, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Seçime katılmayı kolaylaştırın"

Bir gazetecinin erken seçim beklentisinin olup olmadığı sorusuna İnce, "Biz şu anda muhalefet partisiyiz, şimdilik muhalefet partisiyiz. Bütün muhalefet partileri seçime hazır olmalıdır. Biz teknik olarak, beyin olarak, zihin olarak hazırız. Cumhuriyet tarihinde partinin kurulduğu gün 41 ilde örgütlenmesini yapan herhalde ikinci bir parti yoktur ama yasalara göre seçime katılabilmemiz için bir müddet daha kongremizi tamamlamamız lazım. Parlamentoda var olan partilere de şunu sesleniyorum. Gelin seçime katılmayı kolaylaştırın. Erken seçim, yani ben 2022’nin martından sonra her an seçim olabileceğini ön görüyorum bu benim düşüncem" yanıtını verdi. (DHA)



