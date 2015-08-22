Muhammed Badi’ye ömür boyu hapis

Müslüman Kardeşler'in lideri Muhammed Badi ve çok sayıda İslamcı ömür
boyu hapis cezasına çarptırıldı.
El Ahram adlı resmi gazete, Kahire Ceza Mahkemesi'nin sanıkları iki yıl önce Port Said kentindeki bir polis
merkezine saldırı çağrısında bulunmaktan ya da saldırıya katılmaktan suçlu bulduğunu yazdı.
Badi'nin yanı sıra, çok sayıda zanlı
da –bazıları gıyabında- uzun yıllar hapis cezasına çarptırıldı. Ancak
cezanın uygulanabilir olmadığı belirtiliyor çünkü yasaklı Müslüman Kardeşler örgütünün yönetici kadrosu ve
Muhammed Badi, pek çok davada ölüm cezasına çarptırılmıştı.
2013 yılının ağustos ayında, Port Said'de,
Kahire'deki bir protesto kampının kaldırılmasına karşı
düzenlenen gösterilerde çatışmalar yaşanmıştı.
Kahire'deki Rabiatül Adeviyye ve diğer bölgelerde yüzlerce gösterici hayatını kaybetmişti. Göstericiler
Muhammed Mursi'nin görevden alınmasını protesto ediyordu.