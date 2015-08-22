Muhammed Badi’ye ömür boyu hapis

Müslüman Kardeşler'in lideri Muhammed Badi ve çok sayıda İslamcı ömür

boyu hapis cezasına çarptırıldı.

El Ahram adlı resmi gazete, Kahire Ceza Mahkemesi'nin sanıkları iki yıl önce Port Said kentindeki bir polis

merkezine saldırı çağrısında bulunmaktan ya da saldırıya katılmaktan suçlu bulduğunu yazdı.

Badi'nin yanı sıra, çok sayıda zanlı

da –bazıları gıyabında- uzun yıllar hapis cezasına çarptırıldı. Ancak

cezanın uygulanabilir olmadığı belirtiliyor çünkü yasaklı Müslüman Kardeşler örgütünün yönetici kadrosu ve

Muhammed Badi, pek çok davada ölüm cezasına çarptırılmıştı.

2013 yılının ağustos ayında, Port Said'de,

Kahire'deki bir protesto kampının kaldırılmasına karşı

düzenlenen gösterilerde çatışmalar yaşanmıştı.

Kahire'deki Rabiatül Adeviyye ve diğer bölgelerde yüzlerce gösterici hayatını kaybetmişti. Göstericiler

Muhammed Mursi'nin görevden alınmasını protesto ediyordu.

