Muhammed Ali'yi deviren adam öldü

T24 - Boksun efsanevi ismi Muhammed Ali'yi yenen ilk kişi olarak adını tarihe yazdıran eski ağır sıklet boks şampiyonu Joe Frazier hayatını kaybetti.



Geçtiğimiz ay karaciğer kanseri teşhisi konulan Frazier'in ölümü, ailesi tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu.



Frazier, New York'taki Madison Square'de 1971'de oynanan "yüzyılın maçı"nda 15 raundun ardından kazanan taraf olmuş ve Ali'nin "tartışmasız yenilmez" unvanını elinden almıştı. Ancak Ali, önce 1974'teki 12 raundluk maçta, 1975'teyse Filipinler'in başkenti Manila'da oynanan maçta Frazier'i yenerek gücünü yeniden ispat etmişti. Frazier, ağır sıklet şampiyonu unvanını 1970'te Jimmy Ellis'i beşinci raundda yenerek elde etmiş ve bu unvanı dört kez korumayı başarmıştı.



Smokin Joe olarak tanınan 67 yaşındaki Frazier, 1964 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ağır siklette Amerika Birleşik Devletleri'ne altın madalya kazandırmıştı.



Bir yıl sonra profesyonel boksu seçen Frazier, 1970'te Dünya Boks Birliği şampiyonu Jimmy Ellis'i yenerek ağırsıklet dünya şampiyonu unvanını kazanmıştı.



1973 yılında George Foreman'a yenilen Frazier, dünya şampiyonu unvanını kaybetti.



Efsanevi boksör, 1981 yılında boks kariyerine son verdi.



12 çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Frazier'ın kendisinin de 11 çocuğu bulunuyor.



Frazier'ın ölümü boks dünyasını yasa boğdu.



Dün, yaşamını yitiren 67 yaşındaki Joe Frazer'ın ardından dünyadan gelen mesajlar:



Frazier ile üç efsanevi dövüş yapmış olan Muhammed Ali: "Dünya harika bir şampiyonu kaybetti. Joe'yu her zaman saygı ve hayranlıkla anacağım."



Ağır siklette eski dünya şampiyonu George Foreman: "İyi uykular Joe Frazer. Seni seviyorum arkadaşım."



Fraizer'ın menajeri Bob Arum (Muhammed Ali ile yapılan maçları anarak): "Gördüğümüz şey kelimelerle ifade edilemezdi, tüyler ürperticiydi. İki adam, tüm zamanların en muhteşem dövüşlerinden birini gerçekleştiriyordu. Hiçbir zaman unutamayacağım bir görüntü."



Boksör Manny Pacquiao: "Boks dünyası harika bir şampiyonu, spor dünyasıysa büyük bir temsilcisini kaybetti."



Tenisçi Serena Williams: "Joe Frazier, benim ve birçok sporcunun örnek aldığı kişiydi. İlham aldık ve sevdik. Varlığın özlenecek."





