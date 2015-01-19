Muhalefet yasağa tepkili



"Batının İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar" kısa adıyla Pegida yöneticilerinden Kathrin Oertel Dresden'de bugün düzenlenecek gösteriler iptal edilmiş olsa da eylemlerinden vazgeçmeyeceklerini açıkladı. Oertel, hükümete baskı yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Alman Polis Sendikası'nın açıklamasında, Dresden polisinin pazartesi günkü gösterileri yasaklamaktan başka şansı kalmadığı bildirildi. Sendika Başkanı Rainer Wendt, çok sayıda insan hayatı risk altında olduğunda, polisin kısa vadede böyle kararlar alacak durumda olması gerektiğini kaydetti.

Dresden'daki kararın sadece bir istisna olduğunu belirten Wendt, “Toplanma özgürlüğü ve gösteri özgürlüğünü sağlamanın polisin yasal görevleri arasında olduğunu söyledi. Wendt, polisin bunu olanaklar çerçevesinde yerine getirdiğini ancak şimdilik bu olanakların kısıtlı olduğuna dikkat çekti. Saksonya Emniyet Müdürü Jürgen Georgie, şu bilgiyi verdi: “Bunun belirli bir zamanda belirli bir yerde olacağını biliyoruz ve bu da gösteriyle bağlantılı. Tek bir kişi tehlikede olsaydı, başka önlemler alırdık."

Almanya için Alternatif Partisi Brandenburg Eyalet Başkanı Alexander Gauland ise Almanya'da İslamlaşma'nın çoktan başladığını savundu: “Almanya'da İslamlaşma başlamış durumda. Gördüğünüz gibi artık özgürce görüşlerimizi ifade edemiyoruz tam aksine fiilen saklanmamız gerek“

Koalisyon ortağı Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinden milletvekili Jens Spahn ise Pegida'dan siyasilerle diyalog kurmasını talep etti. Gösterilerin siyaset, sloganların da diyalog olmadığını belirten Spahn, Pegida'yı karşı argümanları duymak istememekle suçladı.

Alman muhalefeti ise gösterilere getirilen yasağı eleştirdi. Yeşiller Meclis Grup Başkanı Anton Hofreiter, temel hakların bu şekilde kısıtlanmasının sinir edici ve de acı olduğunu kaydetti. Pegida gösterilerinin hoş olmadığını vurgulayan Hofreiter, yine de yetkililerin bu nahoş ifadelerin bile dile getirilmesine imkân sağlaması gerektiğini söyledi.

Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir, “Her zaman karşı gösterilerde yer alıp, Pegida'ya karşı gösteri yaparım ancak tehdit edilmelerine kesinlikle karşıyım. Onları şiddetle tehdit etmelerine kesinlikle karşıyım“ dedi.

Sol Parti Meclis Grubu‘nun İç Politika Sözcüsü Ulla Jelpke, yetkililerin ciddi bir saldırı olasılığı bulunduğuna dair kanıt sunması gerektiğini belirtti. Jelpke de barışçıl gösterinin temel hak olduğuna vurgu yaptı. Ulla Jelpke ayrıca, “Yetkililer insanları korumakla yükümlü ve böyle tehditler olsa da özgürlüğün elimizden alınmasına izin vermememiz gerektiğini düşünüyorum“ ifadelerini kullandı.

Pegida taraftarları, Dresden'da haftalardır pazartesi günleri gösteri düzenliyor. Geçen hafta 25 bin kişi gösteriye katılmıştı. Pegida'nın şimdiye kadar düzenlediği en kalabalık gösteri de bu olmuştu.