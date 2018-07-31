"Muhalefet, olağanüstü kurultay sancılarıyla kıvranırken, iktidar yerel seçim hazırlıkları için düğmeye bastı"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İyi Parti ve CHP'de yaşanan kurultay süreçlerini "sancı" olarak nitelendirirken AKP'nin hazırlıklar için düğmeye bastığını söyledi. Selvi, AKP'deki Afyon kampının yakın bir tarihe çekildiğini belediye başkanlarını belirlemek için önemli isimlerin konuşulduğunu bildirdi.

Selvi'nin "Muhalefette kaos yaşanırken AK Parti’de ne oluyor?" başlığıyla (31 Temmuz 2018) yayımlanan yazısı söyle:

CHP ve İyi Parti açısından kritik bir gündü.

Meral Akşener, partisine döndü, CHP’de imza süreci tamamlandı.

Ancak iki partideki tartışmalar sonuçlandırılmış değil.

İYİ Parti, 12 Ağustos’ta olağanüstü kurultaya gidiyor. Akşener, tek aday olarak gireceği kongreden güç tazeleyerek çıkacak.

İYİ Parti demek Meral Akşener demek. Akşener’in dönüşüyle birlikte parti dağılmaktan kurtuldu. Yeni bir istifa söz konusu olmazsa İYİ Parti, yerel seçimlere Meral Akşener’in başkanlığında girecek.

Ancak 24 Haziran’dan bu yana iki kez istifa eden Akşener’in, üçüncü istifayı ne zaman vereceği ise belli değil.

Kriz şimdilik atlatılmış durumda ama İYİ Parti çok önemli gelişmelere gebe.

CHP’de tartışma sürüyor

CHP ise Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında karpuz gibi ikiye bölünmüş durumda.

Dün itibariyle muhaliflerin imza toplama süreci tamamlandı. Ama tartışma sürüyor. Muharrem İnce, seçim gecesiyle ilgili hakkındaki iddiaların Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan tarafından yayıldığını iddia etti. Tuncay Özkan, “İspatlamayan şerefsizdir” diye meydan okudu. CHP’de mücadelede sertleşiyor.

Genel Merkez’e göre muhalifler olağanüstü kurultay için yeterli sayıya ulaşamadı. Muharrem İnce taraftarlarına göre ise gereken sayı aşıldı. Gerçek durum imzalar genel merkeze sunulup inceleme yapıldıktan sonra netleşecek.

İmza sürecinin tamamlanmasından sonra CHP yönetiminde yenilenme bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun genel başkan yardımcılıklarında değişiklik yapacağı söyleniyor. Bu arada CHP seçmeni Muharrem İnce’ye de, Kemal Kılıçdaroğlu’na da kırgın, kızgın ve küskün. Bu yaşananları hak etmediklerini düşünüyorlar.

CHP’de en çok arzu edilen şey değişim. Ancak yerel seçimlere gidilirken şimdi değişimin zamanı mı deniliyor. Muharrem İnce aslında tam da zamanı diyor ama taban o görüşte değil.

Bir de Muharrem İnce doğru isim mi tartışması yaşanıyor.

Doğru zaman ve doğru adres bulunduğu takdirde değişim arzusunun önünde kimsenin durması mümkün gözükmüyor.

CHP’de bir ara üçüncü bir yol arayışı ortaya çıkmıştı. Ama büyümedi çünkü bu aşamada uygulanabilirliği yok.

AK Parti’de seçim hazırlığı

CHP ve İYİ Parti’de kaos yaşanırken, AK Parti’de ne oluyor? İktidar partisi yerel seçim hazırlıklarına şimdiden başladı. Geçen haftaki MYK toplantısında kurultay hazırlıkları ele alındı, yerel seçimlerle ilgili bir sunum yapıldı. 18 Ağustos’ta yapılacak kongrede AK Parti yönetiminin önemli ölçüde değişmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ilk kez MKYK’ya girecek isimler konusunda isim istemesi, köklü değişim işareti olarak yorumlanıyor.

Erdoğan, yeni sistemle birlikte AK Parti’yi de yeniliyor. AK Parti önemli bir değişim sürecinden geçiyor. 24 Haziran’da milletvekilleri değişti. Ardından Meclis yönetimi yenilendi. Hükümette yeni bakanlar yer aldı. Kurultayda ise parti yönetimi, ardından da yerel seçimlerde belediye başkanları yenilenecek. Yerel seçimlerle ilgili olarak MYK’ya sunulan seçim analizini dikkatli bir şekilde takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Ben ben ben diyen değil, biz diyen, hesabi olan değil hasbi olan isimlerle yola devam edeceğiz” dediği söyleniyor.

Kongreden sonraki ilk iş ise belediye başkan adaylarının belirlenmesi olacak. Bunun için her yıl ekim-kasım aylarında yapılan Afyon kampı öne alınıyor. AK Parti, kurultaydan hemen sonra yerel seçimler için kampa giriyor. İstanbul ve Ankara için önemli isimler konuşuluyor.

Muhalefet, olağanüstü kurultay sancılarıyla kıvranırken, iktidar yerel seçim hazırlıkları için düğmeye bastı bile.