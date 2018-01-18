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Spor

Muguruza'dan erken veda

Dünya 88 numarası Hsieh'e mağlup olan İspanyol tenisçi, 3 numaralı seribaşı olarak katıldığı Avustralya Açık'a erken havlu attı

18 Ocak 2018 14:43

Avustralya Açık tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza, ikinci turda dünya 88 numarası Tayvanlı Su-Wei Hsiesh'e 7-6 ve 6-4'lük setlerle mağlup olarak turnuvaya erken veda etti.

Rod Laver Arena'da yoğun sıcak hava altında oynanan maçta istediği oyunu ortaya koyamayan Muguruza, toplam 43 basit hataya imza attığı mücadeleden 1 saat 59 dakika sonunda mağlup ayrıldı.

En son 2008 yılında ikinci turun ötesini görebilen 32 yaşındaki Hsieh'in üçüncü turdaki rakibi, 26 numaralı seribaşı Agnieszka Radwanska olacak.

 

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