Muguruza'dan erken veda

Avustralya Açık tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza, ikinci turda dünya 88 numarası Tayvanlı Su-Wei Hsiesh'e 7-6 ve 6-4'lük setlerle mağlup olarak turnuvaya erken veda etti.

Rod Laver Arena'da yoğun sıcak hava altında oynanan maçta istediği oyunu ortaya koyamayan Muguruza, toplam 43 basit hataya imza attığı mücadeleden 1 saat 59 dakika sonunda mağlup ayrıldı.

En son 2008 yılında ikinci turun ötesini görebilen 32 yaşındaki Hsieh'in üçüncü turdaki rakibi, 26 numaralı seribaşı Agnieszka Radwanska olacak.