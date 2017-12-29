Muğlaspor'dan iki takviye

MUĞLA, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup ekiplerinden Muğlaspor, Tarsus İdman Yurdu\'ndan stoper Fırat Hekimoğlu ve Van Büyükşehir Belediyespor\'dan santrfor Melik Yeğin ile anlaştı. Grandmedical Manisaspor\'da profesyonel olan 21 yaşındaki Melik, Balçova Yaşamspor, Bayrampaşaspor ve Nazilli Belediyespor\'da da oynadı. Adana Demirspor\'da profesyonel kariyerine başlayan 32 yaşındaki Fırat ise Eyüpspor, Van BŞB, Fethiyespor, Ünyespor, Aydınspor 1923 ve Gümüşhanespor\'da top koşturdu.

İki futbolcu takımın başarısı için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler.