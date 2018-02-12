Muğlaspor'dan birlik çağrısı 

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

TFF 3. Lig 2. Grup\'ta üst üste aldığı 3 mağlubiyetle galibiyet hasreti 5 haftaya yükselen düşme hattının bir basamak üstündeki Muğlaspor\'da Başkan Haluk Beyimoğlu, taraftarlara destek çağrısı yaptı.

Çarşamba günü evlerinde oynayacakları Turgutluspor maçında tribünlerin dolmasını isteyen Başkan Beyimoğlu, \"Kentimizde yaşayan 7\'den 70\'e herkesi takımımıza sahip çıkmaya davet ediyorum. Muğlaspor\'un gerçek sahibi taraftarıdır. Onlarla birlikte birçok zorluğu aştık ve başarıya imza attık. Ligde kalmak için 12. adamın desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var\" dedi.

\"Camiamızın sesini ve gücünü birlikte haykıralım\" mesajı veren Haluk Beyimoğlu, \"Takımımızın ihtiyacı olan moral ve motivasyonu tribünlerde sağlayalım. Takımıma ve teknik heyetimize güveniyorum. Muğlaspor\'a iyi günde değil, kötü günde sahip çıkmak gerekiyor. Küskünlükleri bir kenara bırakalım\" diye konuştu. 48 Gençlik Taraftarlar Derneği Başkanı Zülfikar Türedi ise, \"Düşme hattındaki en yakın rakibimiz Kırıkhan\'la aramızda 2 puan fark var. Gün birlik ve beraberlik günü. Halkımız artık uyanmalı. Atatürk Stadı\'nı tıklım tıklım dolduralım. Bir galibiyet motivasyonu üst düzeye çıkaracaktır\" yorumu yaptı.

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