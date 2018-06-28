Muğlaspor'da transfer sürüyor 

Cavit AKGÜN / MUĞLA,(DHA) - TFF 3\'üncü Lig\'de yeni sezon kadrosunu oluşturmak için gaza basan Muğlaspor, iç transferde sol bek Polat Ertek ile sözleşme yenilerken, dış transferde de Aydın Yıldızspor\'da forma giyen 19 yaşındaki sağ bek Raşit İlçebaylık ile anlaştı. Futbolcular için düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Erol Kapiz, atılan imzaların hem yeşil-beyazlı camiaya hem de futbolculara hayırlı olmasını diledi.

Başkan Kapiz, transfer görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, \"Muğlaspor formasını başarıyla giyecek futbolcuların seçimi için transferde çok titiz davranıyoruz. Futbolcularla görüşmelerimiz devam ediyor\" dedi.

Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel ve İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya da Muğlaspor\'u ziyaret ederek Başkan Erol Kapiz ile yönetim kuruluna başarılar diledi.

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