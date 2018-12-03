Muğlaspor'da keyifler yerinde 

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

TFF 3\'inci Lig 3\'üncü Grup mücadelesinde sahasında Diyarbekirspor\'u 3-0 yenerek 3 maçlık mağlubiyet serisine son veren Muğlaspor\'da bayram havası yaşanıyor.

Teknik direktör Ramazan Silin\'in istifasının ardından takımın başında sahaya çıkan Erdinç Pala, galibiyete çok ihtiyaçları olduğunu söyledi. Grupta Play-Off hattının 3 puan gerisinde olan yeşil-beyazlılarda Pala, \"Oyuncularımız çok iyi mücadele ettiler. Dikkatini sahaya verdikleri zaman neler yapabileceklerini herkese gösterdiler. Kendilerine nerede neler yapmaları konusunda yardımcı oluyoruz. Çok tempolu bir 90 dakikada daha farklı bir sonuç alabilirdik. Sahadan 3 puanla ayrıldığımız için çok mutluyuz. Önümüz açık. Ancak futbol oyununda rehavete asla yer yok. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Taraftarlarımız bütün enerjileriyle yanımızda oldu\" dedi.