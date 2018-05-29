Muğlaspor'da Kapiz dönemi 

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig temsilcilerinden Muğlaspor\'un yeni başkanı Erol Kapiz oldu. Menteşe İskender Alper Konakaltı Kültür Merkezi\'nde yapılan olağan genel kurula tek liste ile giren Kapiz, yeni başkan seçildi.

FIFA kokartlı eski hakem Mutlu Çelik ise yaptığı konuşmada istenmediği ve sahipsiz bırakıldığı için adaylıktan çekildiğini söyledi. Kulübün ekonomik durumunu düzeltmekle işe başlayacaklarını belirten Kapiz, \"Karamsarlığa gerek yok. Kapınıza geldiğimiz zaman bize moral verin. Küskünlükleri ve kırgınlıkları bir kenara bırakalım. Tek gerçek Muğlaspor\'dur. Hep birlikte başarılı çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum\" dedi.

Kapiz\'in başkanlığındaki yönetim kurulu Mehtap Şeniz Çahan, Ali Özden Gürbüz, Mustafa Kazım Karalezli, Mehmet Güven, Gültekin Akça, Abdurrahman Uçar, Mehmet Alpez, Hakan İnan, Şahin Kırkan, Ali Rıza Boyacı, Salih Tozlu, M. S. Taşkın Yılmaz, Cavit Demircioğlu, Hüseyin Nizamoğlu, Raşit Biter ve Merve Başak Çağıl\'dan oluştu.

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