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Spor

Muğlaspor'da henüz aday yok

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) TFF 3

12 Mayıs 2018 16:40

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

TFF 3. Lig ekiplerinden Muğlaspor\'da Kulüp Başkanı Haluk Beyimoğlu, olağan genel kurula sayılı günler kala ortaya aday çıkmamasını üzüntüyle karşıladığını söyledi.
Başkan Beyimoğlu, kongrenin ilk toplantısının 22 Mayıs Salı günü Konakaltı Kültür Merkezi\'nde, çoğunluk sağlanamazsa ikinci oturumun ise 28 Mayıs\'ta aynı yerde gerçekleşeceğini hatırlatarak, \"İyi kötü 4 yıldır bu görevimizi yaptık. Kimse yaptıklarımızı küçümseyemez. Muğlaspor\'u Bölgesel Amatör Lig\'den 3. Lig\'e çıkarmak için ailelerimizden büyük fedakarlıklarda bulunduk. Kongremize az bir zaman kaldı. Henüz ortada bir aday yok. Bunu üzüntüyle karşılıyorum. Şunu herkes bilsin ki Muğlaspor sahipsiz değildir\" dedi. 

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