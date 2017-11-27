Muğlaspor'da Eroğlu dönemi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta deplasmanda zirve mücadelesi veren Rize temsilcisi Pazarspor\'a 3-2 yenilerek üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Muğlaspor\'da teknik direktör Cihan Bulut ile yollarını ayıran yönetim göreve İskender Eroğlu\'nu getirdi.

Sezona Bergama Belediyespor\'da başlayan 48 yaşındaki Eroğlu, geçen hafta İzmir ekibiyle vedalaştı. Maddi olarak çok zor günler geçirdiklerini belirten Başkan Haluk Beyimoğlu, \"6 yıl sonra 3\'üncü Lig\'e çıkan Muğlaspor\'un tekrar küme düşmemesi için herkesin el ele vermesi gerekiyor. Kendi imkanlarımızla kulübe kaynak arayışı içerisindeyiz. Önümüzdeki günler neyi gösterir bilemiyorum. Bu kulüp yönetim kurulu üyelerinin değil, kentte yaşayan herkesin ortak değeridir. Yeterli destek sağlandığı takdirde önce futbolcularımıza ödeme yapmamız gerekiyor. İskender hocayla çıkışa geçeceğimize inanıyorum\" dedi.