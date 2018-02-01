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Spor

Muğlaspor'da büyük değişim

MUĞLA, (DHA) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Muğlaspor'da ara transfer döneminde 13 futbolcuyla yollar ayrılırken toplam 10 takviye yapıldı

01 Şubat 2018 17:02

MUĞLA, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup takımlarından Muğlaspor\'da ara transfer döneminde 13 futbolcuyla yollar ayrılırken toplam 10 takviye yapıldı. Kadrosunu büyük ölçüde revize eden yeşil-beyazlılarda Türker Dırdıroğlu, Erkan Kapar, Mehmet Altındağ, Caner Turp, Mithat Doğramacı, Fatih Bolat, Enes Erdal İç, Haluk Ulaşoğlu, Oğuzhan Yalçın, Berkay Günay, Erhan Gözetlik, Ramazan Bulut ve Veysel Kılıç ile yollar ayrılırken, bu isimlerin yerine defans oyuncuları Yasin Öztop, Serhat Hürriyet, Fırat Hekimoğlu, genç kaleci Ali Dural, orta saha oyuncuları Melik Yeğin, Sergen Çelik, Ali Koçak ve Murat Can Yayla ile kanat oyuncusu Sami İzcican ve forvet Doruk Bulut\'u kadrosuna dahil edildi.

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