Muğlaspor'da Beyimoğlu aday değil

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - MUĞLASPOR\'da takımın Bölgesel Amatör Lig\'den 3\'üncü Lig\'e çıkmasında büyük emeği olan Başkan Haluk Beyimoğlu, kurumlar tarafından yönetim kurulunun sahipsiz bırakılmasına tepki göstererek 28 Mayıs Pazartesi günü yapılacak kongrede aday olmadığını açıkladı. Kulüpte kongre öncesi eski hakemlerden Mutlu Çelik ve Muğlasporlu Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Abdurrahman Uçar ile eski futbolcular yönetime talip olurken Haluk Beyimoğlu, aday olmadığını resmen duyurdu. \"Muğlaspor\'a kurumlardan bir şeyler istediğim için kötü ilan edildim\" diyen Beyimoğlu, \"Destek eksikliğine rağmen her şeyin yönetimden beklenmesi çok yanlış. Buna rağmen yapılan eleştiriler beni çok yıprattı\" dedi.

Başarılı takımların en büyük destekçisinin kurumlar olduğunu belirten Beyimoğlu, \"Gelişim Ligi\'nde mücadele eden takımların tüm yükünü yerel yöneticiler karşılıyor. Muğla\'da ise durum ortada. Kurumlar yüke ortak olmuyor. Şampiyonluk prim bütçesi oluşturmayan şehir, her şeyi yönetimden bekliyor. Spor kulübü yöneticileri sadece para veren değil, şehir tarafından oluşturulan bütçeleri de yöneten insanlardır. Kamuoyunda siyasi kimlikle kulüp yönettiğimi göstermeye çalışanları kınıyorum. Bölgesel Lig\'deki takımların bütçeleri 4 milyon TL. Biz ise bu bütçeyle 3\'üncü Lig\'de mücadele ettik. Bu şartlarda 3 yıl boyunca yaptığımız başarılar asla küçümsenemez. Rakiplerin 3\'te 1 bütçesiyle kulüp yönetmek kolay değil. Herkese, özellikle taraftarımıza teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI