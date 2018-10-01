Muğlaspor'da bayram havası

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta evinde 1461 Trabzon\'u 1-0 mağlup eden Muğlaspor zirve yarışına ortak oldu.

Puanını 10\'a çıkaran yeşil-beyazlılarda teknik direktör Ramazan Silin, istikrarın süreceğini dile getirdi. Karşılaşmaları yüksek tempoda oynadıklarını ifade eden Silin, \"Sahada mücadele gösteren oyunlarımı yürekten kutluyorum. Verdiğimiz görevi yerine getirmek için ellerinden gelinin en iyisini yapıyorlar. Rehavete kapılmadan yolumuza devam etmek istiyoruz. Hedefimiz ligi en iyi yerde bitirmek. Taraftarlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum\" dedi.