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Spor

Muğlaspor rahat nefes aldı

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Anagold 24 Erzincanspor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen Muğlaspor, son 5 maçı 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle geçerek nefes aldı

20 Mart 2018 15:29

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta Anagold 24 Erzincanspor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen Muğlaspor, son 5 maçı 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle geçerek nefes aldı. Sıkıntılı bir süreç yaşadığı ligde düşme hattına 9 puan fark atarak rahatlayan Muğla\'da yeni teknik direktör Ramazan Silin yönetimindeki çıkış yüzleri güldürdü. Oyuncularına güvenlerinin tam olduğunu belirten kulüp başkanı Haluk Beyimoğlu, \"Düşme potasındaki Kırıkhan ile aramızdaki puan farkını 9\'a çıkarttık. Avantajımızı korumamız için rehavete kapılmamız gerekiyor. Takımda birlik ve beraberlik en üst seviyede. Cumartesi günü kendi sahamızda Yeni Ordu ile karşılaşacağız. Taraftarlarımızın desteği ile alacağımız 3 puan bizi çok rahatlatacak\" dedi. 

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