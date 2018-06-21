T24 LogoT24 Logo
Spor

Muğlaspor ilk dış transferini gerçekleştirdi

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Muğlaspor dış transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi

21 Haziran 2018 14:54

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig ekiplerinden Muğlaspor dış transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar son olarak Kırıkhanspor forması giyen orta saha Mehmet Akif Şekeroğlu\'yla resmi sözleşme imzaladı. Sıtkı Koçman Tesisleri\'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Basın Sözcüsü Hakan İnan, \"Teknik direktörümüz Ramazan Silin\'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kırıkhanspor ile geçen sezon aynı grupta mücadele ettik. Mehmet Akif, 10 numara pozisyonunda oynayan, başarılı bir arkadaşımız. Gücümüze güç katacağına yürekten inanıyoruz. İç transferde ise forvette görev yapan Berkay Yüksel ile anlaştık\" dedi.
22 yaşındaki Mehmet Akif geçen sezon Kırıkhanspor\'da 29 maça çıkıp 5 gol attı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cavit AKGÜNMUĞLA DHAMuğlasporYeşilbeyazlılarKırıkhansporMehmet AkifSıtkı Koçman TesisleriBasın Sözcüsü HakanRamazan SilinGücümüzeBerkay Yüksel
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24