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Spor

Muğlaspor Çağlayan'ı kaptı

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) TFF 3

27 Haziran 2018 15:43

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

TFF 3. Lig ekiplerinden Muğlaspor, son olarak Elaziz Belediyespor forması giyen orta saha oyuncusu Çağlayan Alpsatan\'ı kadrosuna dahil etti. Yapılan görüşmelerin ardından 25 yaşındaki futbolcu yeşil-beyazlılarla resmi sözleşme imzaladı.
Futbola Ankaragücü\'nde başlayan Çağlayan, Osmanlıspor, Darıca Gençlerbirliği, Ankara Adliyespor, Elazığspor, Gümüşhanespor ve Tokatspor\'da da oynadı. Muğlaspor\'a geldiği için mutlu olduğunu dile getiren deneyimli oyuncu, \"Muğlaspor\'un başarısı için elimden gelenin en iyisini yapacağım\" dedi.

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