Muğlaspor - Yeşil Bursa: 2-0

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Alper Oran (xx), Ahmet Eken (xx), Ahmet Gökhan Bal (xx)

MUĞLASPOR: Barış (xxx) - Haluk (xx), Erhan (xxx), Alican (xx), Osman (xx), Polat (xxx), Veysel (xxx) (Dk. 82 Oğuzhan x), Nizamettin Emirhan (xxxx), Ramazan (x) (Dk. 57 Enes xxx), Ender (xxx), Emre Gemici (xxx) (Dk. 77 Berkay Yüksel xx)

YEŞİL BURSA: Ömürcan (x) - Ekrem (xx), Furkan Emre (x), Ömer (xxx), Fatih (x), Tugay (xx) (Dk. 56 Burak x), Metehan (xx), Ogün (xx), Ozan (x) (Dk. 76 Ömer Gökali x), Mertcan (x) (Dk. 68 Bekir x), Yücel (x)

GOLLER: Dk. 67 Nizamettin Emirhan, Dk. 69 Enes (Muğlaspor)

SARI KARTLAR: Metehan (Yeşil Bursa), Osman (Muğlaspor)

TFF 3. Lig 2. Grup\'ta sezonun ilk 5 haftasında bocaladıktan sonra çıkışa geçen Muğlaspor, üst üste 3. galibiyetini düşme hattındaki Yeşil Bursa karşısında aldı, Play-Off hattına yükselmeyi başardı: 2-0.

Muğla Atatürk Stadında oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 67. dakikada Nizamettin Emirhan ve 69. dakikada Enes attı. Bu skorla puanını 14\'e çıkaran Muğlaspor, grupta 5. sıraya tırmanırken Yeşil Bursa, 5 puanla düşme hattında kaldı.

21. dakikada Yeşil Bursa gole çok yaklaştı. Ozan sol kanattan ceza sahasına ortaladı, Fatih\'in penaltı noktası üzerinden gelişine vuruşu yandan auta çıktı.

36. dakikada gelişen Yeşil Bursa atağında Ömer\'in ceza sahası dışından şutu üstten auta gitti.

İlk yarı golsüz sonuçlandı.

İlk yarı golsüz bitti.

67. dakikada Muğlaspor öne geçti. Nizammettin Emirhan, kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden müthiş bir şutla topu ağlara yolladı: 1-0.

69. dakikada fark 2\'ye çıktı. Muğlasporlu Enes, çalımlarla ceza alanı içine girerek düzgün bir vuruşla kaleci Ömürcan\'ı avladı: 2-0.

Maç başka gol olmayınca 2-0 sonuçlandı.