Muğla'da orman yangını (4)

VALİ CİVELEK: HER TÜRLÜ YARDIM YAPILACAK

Muğla Valisi Esengül Civelek, CHP\'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile yangında 40 ev ve hayvan damının kullanılmaz hale geldiği merkez ilçe Menteşe\'nin kırsal Zeytinliköy Mahallesi\'nde incelemelerde bulunup, mahalle sakinlerine \'Geçmiş olsun\' dileğinde bulundu. Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız\'dan bilgi alan Vali Civelek, büyük bir afetin atlatıldığını belirterek, \"Ekiplerimiz, büyük bir hızla alevlere müdahalede bulunup, mücadele etti. En büyük şansımız can kaybı olmaması. Vatandaşlarımız, bu geceyi komşularında ve akrabalarında geçirecekler. Yarın, konteynerlerimizi, battaniye ve yataklarımızı getirerek her türlü yardımı yapacağız. Şu anda yangın kısmen kontrol altında ve tahminen \'150 hektarlık ormanlık alan zarar gördü\' diyebiliriz. Yarından itibaren ise hasar tespit çalışmalarına başlayacağız geçmiş olsun diyorum\" dedi.

Havanın kararması nedeniyle havadan müdahale sonlandırılırken, alevlere karadan müdahale ise aralıksız sürüyor.

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)

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