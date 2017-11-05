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Muğla'da kumar operasyonu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)- MARMARİS'te yeni açılan ve ruhsatı bulunmayan bir kahveye baskın yapan polis, tombala oynayan 7'si kadın 21 kişiyi suçüstü yakaladı

05 Kasım 2017 10:51

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te yeni açılan ve ruhsatı bulunmayan bir kahveye baskın yapan polis, tombala oynayan 7\'si kadın 21 kişiyi suçüstü yakaladı.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Demirer Pasajı\'nda yeni açılan bir kahvede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Gece saatlerinde kahveye operasyon düzenleyen ekipler, işletmeci 28 yaşındaki A.B.\'nin yanı sıra 7\'si kadın 21 kişiyi gözaltına alındı. Kahvede yapılan aramalarda el yapımı 2 tombala makinesi, 141 tombala kartı ve 400 tombala fişi ele geçirildi. Gözaltına alınan 21 kişi, Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası kesilerek serbest bırakıldı. 

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