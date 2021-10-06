Muğla Dalaman'daki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde gece saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Dalaman Ataköy Sıradere mevkiindeki ormanlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere karadan müdahalede bulundu. Sabah saatleri itibariyle yangına 5 ilk müdahale aracı, 53 arazöz, 17 su tankeri, 10 dozer ile karadan, 3 uçak ve 16 helikopterle havadan müdahale etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı. (İHA)