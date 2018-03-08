Mudurnu'da ‘çam kese böceği' ile mücadele

Murat KÜÇÜK/MUDURNU (Bolu), (DHA) - BOLU’nun Mudurnu ilçesinde, ağaçlara zarar verdiği için \'dumansız yangın tehlikesi\' olarak görülen çam kese böceği ile mücadele çalışmaları başladı.

Mudurnu ilçesindeki ormanlık alanlarda, ağaçların çoğalmasını önleyen çam kese böceği (Thaumetopoea pityocampa) tahribatı ile mücadele için oluşturulan adacıklarda, çam kese böceği tırtıllarını daha yumurta safhasında bulup yok eden Phryx Caudata parazitinin yetiştirilmesine başlandı. Ormanlardaki çevre dengesi açısından en avantajlı olduğu kabul edilen bu yöntem ile adacıktan karşı kıyıya çıkmak isteyen çam kese böcekleri, suyla temas edince karşıya geçemediğinden imha olduğu gibi adacıkta yetiştirilen yırtıcı sinekler ağaçların üzerindeki çam kese böceği (T. pityocampa) tırtıllarını da yok ediyor.

Yürse Orman İşletme Şefliği, çam kese böceğinin bulunduğu yaklaşık 230 hektarlık bir sahada başlatılan 6 adacık çalışmalarına ayrıca tel kafes yöntemi ile de devam ediyor.



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