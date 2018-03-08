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Mudurnu, 'Sakin Şehir' oldu

SEFERİHİSAR (İzmir), (DHA)- BOLU'nun Mudurnu ilçesi, Türkiye’nin 15

08 Mart 2018 14:28

SEFERİHİSAR (İzmir), (DHA)- BOLU\'nun Mudurnu ilçesi, Türkiye’nin 15. Cittaslow (sakin şehir) unvanlı kenti oldu. Cittaslow Türkiye Koordinatörü ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, tavuk üretimi ile bilinen Mudurnu\'ya yeni finans ve proje kaynakları sayesinde katkı sağlanacağını söyledi.
Türkiye\'deki Cittaslow üye kentleri arasına Mudurnu da girdi. 17 Mart 2018 tarihinde Belçika\'nın Maaseik kentinde gerçekleşecek Cittaslow Uluslararası Komite Toplantısı\'nda Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl\'e sertifikası verilecek. Dünya genelinde 30 ülkede 241 kentte Cittaslow üyeliği bulunduğunu belirten Cittaslow Uluslararası Başkan Yardımcısı, Cittaslow Türkiye Koordinatörü ve Seferihisar Belediye Başkanı CHP\'li Tunç Soyer, Mudurnu\'nun ulusal ve uluslararası alanda bilinirliğinin artacağını ifade etti. Seferihisar, Gökçeada, Akyaka, Perşembe, Taraklı, Vize, Yalvaç, Yenipazar, Halfeti, Uzundere, Şavşat, Gerze, Göynük ve Eğirdir\'den sonra Mudurnu\'ya bu unvanın verildiğini söyleyen Soyer, şöyle konuştu:
\"Mudurnu için 1 yıldır dosya hazırlığı sürüyordu. Cittaslow Türkiye sekretaryası dosyanın hazırlanmasına destek oldu. 72 kriterin her biriyle ilgili yüzde 50 başarının aşılması gerekiyordu. Dosya genel merkezde yüzde 52 civarında başarılı oldu. İnsanların kafasında sadece tavuk sözcüğü ve algısıyla yer etmiş bir kent, Türkiye\'nin 15\'inci sakin şehiri oldu. Bu son derece heyecan verici. Mudurnu tarihi doğal zenginlikleriyle olağanüstü zengin bir şehir ve Cittaslow, kentin hak ettiği bir noktaya gelmesi için kaldıraç görevi üstlenecek.\"
Uluslararası alanda dünyada 30 ülkeye yayılmış 240 kentin arasına giren Mudurnu için yeni finans ve proje kaynaklarının sağlanabileceğini kaydeden Başkan Soyer, \"Her açıdan Mudurnu uluslararası birliğin parçası haline geldi. Bu kentin önünü açacak. Sempatiyle karşılanan bu marka kente katkı sağlayacak\" dedi.
Bitlis\'in iki ilçesi Ahlat ve Adilcevaz\'ın da dosya hazırlığını tamamladığını belirten Tunç Soyer, değerlendirme safhasına geçildiğini söyleyerek Türkiye bir Cittaslowlar cenneti olduğunu dile getirdi.

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