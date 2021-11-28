Müdürlük sınavında “liyakat” sınıfta kaldı

Eray GÖRGÜLÜ

AFAD Başkanlığı şube müdürlüğü sınavında ilk 10’a giren 6 adayın mülakatla elendiği, 515 ve 521’inci olan adayların ise sözlü puanıyla şube müdürü yapıldığı ortaya çıktı. Sınava ilişkin iddiaları TBMM gündemine taşıyan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “AFAD şube müdürlüğü sınavında liyakat yine sınıfta kaldı” dedi.

"Sözlü sınav iptal edilmeli"

AFAD Başkanlığı, şube müdürlüğü yazılı sınavının ardından Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı düzenledi. İddiaya göre yazılı sınavda 42 kişiden fazla aday 90 üzeri puan alırken sözlü sınavda verilen puanlarla bu adayların yalnızca 21’i başarılı sayıldı. İddiaları gündeme getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi sundu. İlgezdi, “Yazılı sınav sıralamasında birinci, ikinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu adaylar sözlü sınavla elenirken, yazılı sıralaması 521, 515, 511, 506, 505 olan adaylar yüksek sözlü notları ile başarılı sayıldı. Bunun bir açıklaması olamaz, derhal sözlü sınavın iptal edilmesi gerekmektedir” dedi.

Elenenlerin kaçı sendika üyesi

KESK’e bağlı Yapı Yol-Sen’in sözlü sınavların iptali için çağrıda bulunduğunu ifade eden İlgezdi, önergesinde Soylu’ya şu soruları yöneltti: “Yazılı sınav birincisi, ikincisi, altıncısı, yedincisi, sekizincisi ve dokuzuncusu hangi gerekçelerle elenmiştir? Sınava katılan ve yazılı sınavdan en düşük puan alan 521., 515., 511., 506. ve 505. adayların yüksek sözlü puanları ile başarılı sayılması için bir talimat gelmiş midir? Sınavda başarılı sayılanların kaçı Memur-sen üyesidir? Sınavda 90 üstü alıp düşük sözlü puanlarıyla elenen kişilerin kaçı KESK üyesidir? Sözlü sınavı iptal edecek misiniz?