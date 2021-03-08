T24 LogoT24 Logo
Magazin

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık

08 Mart 2021 13:14

FOX TV'de yayınlanan Mucize Doktor'da yönetmen değişikliği yaşandı. Diziyi 54. bölümden itibaren Yağız Alp Akaydın yönetecek.

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği ve başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna ile Sinem Ünsal’ın paylaştığı 'Mucize Doktor' dizisinin yönetmeni Aytaç Çiçek, yapımın yeni projelerine hazırlık aşamasına girmesi nedeniyle koltuğunu Yağız Alp Akaydın’a devretti.

Akaydın, “Mucize Doktor”un 54. bölümden itibaren yönetmen koltuğuna oturacak. Mucize Doktor, her Perşembe yeni bölümüyle saat 20.00’de FOX’ta.

mucize doktorayrılıkyönetmen değiştitaner ölmezfox tv
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24