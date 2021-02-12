Mucize Doktor'da beklenmeyen ayrılık

Mucize Doktor'un 49. son bölümünde dizinin hayranlarını üzen bir ayrılık yaşandı. Dizinin sevilen karakteri Adil Hoca son bölümde öldü ve Adil Hoca'yı canlandıran usta oyuncu Reha Özcan da diziden ayrıldı.

Adil Hoca karakterini canlandıran usta oyuncu Reha Özcan, Mucize Doktor dizisinden ayrıldı. Perşembe günleri Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinde Adil Hoca karakterini canlandıran Reha Özcan, son bölümde ölüm sahnesiyle diziye veda etti.

"Seni hep hatırlayacağız"

Dizinin yapımcısı MF Yapım'dan da Reha Özcan'a veda paylaşımı yapıldı. Paylaşımda "49 bölüm upuzun bir yol. Seni hep sevgiyle hatırlayacağız Adil Hoca" notu düşüldü.