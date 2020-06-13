Mucize Doktor'da beklenmedik ayrılık

FOX TV'de yayınlanan ve Reyting sıralamalarında öne çıkan dizilerden Mucize Doktor'un kalan bölümlerinde Kıvılcım karakterine hayat veren Özge Özder'in olmayacağı öğrenildi.

Otizmli bir doktorun hikâyesini anlatan Mucize Doktor, yayınlanmaya başladığı ilk bölümden itibaren milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarmıştı.



Doktor Ali Vefa'nın bir hastanedeki öyküsünü ve onun çevresinde geçen olayları anlatan dizinin önemli karakterlerinden biri de hastanenin yönetim kadrosundaki Kıvılcım'dı. Özge Özder'in hayat verdiği Kıvılcım, hastanenin yönetiminde yaşanan çekişmelerin odak noktasıydı.

Dizinin yapımcılarından Asena Bülbüloğlu, geçen haftalarda Instagram canlı yayınına katılmış ve senarist Pınar Bulut'un 2. sezon için çerçeveyi çizen bir sunum yaptığını duyurmuştu.



Bülbüloğlu, "Gelecek sezonun bütün yapısını kurduk. Bu sene bitiremediğimiz bir sezonumuz var. Ama güzel bir yerde kalmıştık. Bu sezon tüketemediğimiz 13 bölümlük hikâyemiz var. Gelecek sezona kalacak. Sezon açılışında biraz afili bir giriş yapmak gerekiyor. Hikâyeler biraz yer değiştirecek. Güzel, çok beğendik. Pınar (Bulut) anlattı. Şimdi, senaryolarını yazıyor" açıklamasında da bulunmuştu.

Bu açıklamaların hemen sonrasında Özge Özder'in yeni sezonda yer almayacağı öğrenildi.

Kararı yapımcılar aldı

Hayranlarının soruları üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapmak zorunda kalan Özge Özder, kararın kendisi için de sürpriz olduğunu belirterek, gelişmenin dizinin yapımcılarının inisiyatifiyle gerçekleştiğini söyledi.