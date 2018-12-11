Mübaşire kafa atan sanık: Pişmanım

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Adliyesi\'nde duruşma saatini beklerken mübaşir Bedir Yıldız\'a (47) kafa atan Muhammed Reşit Polat (19), hakim karşısına çıktı. Olaydan 3 gün sonra hazırlanan jet iddianame ile Bursa 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Polat, pişman olduğunu söyledi. Mübaşir Yıldız ise şikayetçi olduğunu bildirerek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Gürsu PTT\'de sıra beklediği sırada bir kişiye hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında \'hakaret\' suçundan Bursa 26\'ncı Asliye Ceza Mahkemesi\'nde dava açılan Muhammed Reşit Polat, 12 Kasım günü hakim karşısına çıkmak için Bursa Adliyesi\'ne geldi. Beraberindeki babası Mehmet Polat (48), kendilerine bildirilen duruşma saatinin gecikmesi üzerine, konuşmak amacıyla mübaşir Bedir Yıldız\'ın yanına gitti. Baba Polat, mübaşir Yıldız\'a oğlunun psikolojik sorunları olduğunu belirterek, kendilerinin bir an önce duruşma salonuna alınmasını istedi. Bu sırada Muhammed Reşit Polat, ikilinin yanına gelerek, mübaşire kafa attı. Ardından da kaçtı.

Sağ elmacık kemiğinden yaralanan Yıldız, Bursa Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yıldız\'ın yanağına 3 dikiş atıldı. Polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alınan Muhammed Reşit Polat, \'kasten yaralama\' suçundan adliyeye sevk edildi. Bursa 2\'nci Sulh Ceza Hakimliği\'nde ifade veren Polat, \"Mübaşir, babamın üzerine yürüyünce, müdahale edecek zannettim. İleri geri konuşunca araya girip kafa attım\" dedi.

Tutuklanan Polat, cezaevine götürüldüğü sırada basın mensuplarına da \"Ufak bir tartışma sonucunda sinirlenerek kafa attım. Pişmanım\" dedi.

Bursa 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde \'kasten yaralama\' suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Muhammed Reşit Polat’ın yargılanmasına başlandı. Mübaşir Bedir Yıldız ve avukatı Burçak Ataman\'ın hazır bulunduğu duruşmaya avukatıyla katılan tutuklu sanık Polat, daha önce verdiği ifadesini kabul ettiğini söyleyerek, \"Pişmanım\" dedi. Mübaşir Bedir Yıldız ise “Sanıktan şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum” diye konuştu.

Başka bir dava için bulunduğu adliyede olaya tanık olan Ekrem Arı, \"Telefonla oynuyordum. Olayın nasıl geliştiğini tam görmedim. Sadece mübaşir beyin yerde yattığını gördüm\" diye konuştu. Sanığın babası Mehmet Polat da tanık olarak dinlendi. Baba Polat, \"Mahkeme salonunun önünde beklerken, duruşma saati bir saat geciktiği ve oğlumun psikolojik rahatsızlığı olması nedeniyle mübaşire \'Bize yardımcı olamaz mısın?\' diye sordum. Mübaşir de \'yoğunluktan dolayı, derdinizi içeride anlatırsınız\' dedi. Oğlum sinirlendi ve mübaşire kafa attı. Ben o an oğlumu tutamadım. Yoğunluktan dolayı, parmağını doğrultarak, \'derdinizi içeride anlatırsınızı\' sert bir uslupla söylemiştir. Bize karşı onur kırıcı davranmadı” dedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 10 Ocak 2019 tarihine erteledi.



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