-MÜBAREK'E SEÇİM ÇAĞRISI ANKARA (A.A) - 19.01.2011 - Mısır'ın en büyük muhalefet hareketi Müslüman Kardeşler, Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'ten meclisi feshederek yeni seçimlere gitmesini istedi. Müslüman Kardeşler ayrıca, siyasi gösterileri yasaklayan ülkedeki 30 yıllık olağanüstü hal yasasının kaldırılmasını, serbest ve adil devlet başkanlığı seçimi yapılabilmesi için anayasal değişikliler yapılması çağrısında bulundu. Müslüman Kardeşler'in talepleri yeni değil ancak bunları yeniden dile getirerek, Tunus'ta devlet başkanını deviren isyanın yarattığı ivmeyi yakalamayı amaçladığı belirtiliyor. Örgütün internet sitesinde yapılan açıklamada, "Tunus'taki olaylar, Arap ve İslam dünyasının diğer bölgeleri için bir mihenk taşı niteliğinde. Bu, tüm despot liderlere ve yozlaşmış rejimlere, güvende olmadıkları ve halkın kızgınlığıyla Tanrı'nın gazabının oluşturduğu bir volkanın üzerinde oturdukları mesajını veriyor" denildi. Müslüman Kardeşler ayrıca Mısır hükümetinden yolsuzlukla mücadele etmesini ve rüşvetçi yetkilileri adalete teslim etmesini isteyerek, hükümet "ivedilikle harekete geçmez ve ciddi bir reform sürecini başlatma sorumluluğunu üstlenmezse, istikrar uzun sürmez" uyarısında bulundu. Örgüt yasaklı olmasına rağmen bağımsız adaylarla seçimlere katılıyor. Müslüman Kardeşler son genel seçimlerde tek bir sandalye bile kazanamamış, seçime hile karıştırıldığını ileri sürmüştü.