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Bilim / Teknoloji

MSN tamamen kapanıyor

Yerini Skype'a bırakan ve şu an sadece Çin’de kullanılan MSN Messenger 31 Ekim tarihinde tamamen kapanıyor

30 Ağustos 2014 16:39

Microsoft tarafından geliştirilen anında mesajlaşma yazılımları arasında önemli bir yere sahip olan ve bir döneme damgasını vuran MSN Messenger ya da sonradan değişen ismiyle Windows Live Messenger tamamen veda ediyor.

Al Jazeera'de yer alan habere göre, 1999 yılında kullanıma sunulan anında mesajlaşma yazılımı, 2013 yılında Microsoft tarafından Skype'a dönüşüm için kullanımdan kaldırılmıştı. Bütün MSN kullanıcıları zorunlu olarak Skype kullanmaya yönlendirilmişti.

Microsoft'un bu geçişi zorunlu tutmadığı ve MSN kullanımını devam ettirdiği tek ülke olarak ise Çin kalmıştı. Microsoft Çin'deki kullanıcılara gönderdiği e-posta ile ekim sonu itibariyle MSN'in kullanılamayacağı bildirildi. 31 Ekim tarihinden sonra bu ülkedeki MSN Messenger kullanımı da tamamen sona eriyor.

Çin'deki kullanımın son ermesiyle beraber 15 yıllık MSN efsanesi de tarihe karışacak.

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