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MSB: İdlib'de 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

05 Mart 2020 21:55

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib bölgesinde 2 askerin hayatını kaybettiğini, 3 askerin de yaralandığını duyurdu.

MSB'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen Rejim hedefleri derhal ateş altına alınmış ve alınmaya devam edilmektedir.

"Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakılmayacaktır."

Şehitlerden Er Enez Kaya'nın hayatını kaybettiği haberi gün içinde Gaziantep Valiliğince duyurulmuştu.

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