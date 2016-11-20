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Spor

Mourinho'nun hedefi Alaba

Manchester United, Bayern Münih'ın Avusturyalı sol kanat oyuncusu Alaba için harekete geçti

20 Kasım 2016 18:47

Premier Lig'de Jose Mourinho ile beklediği sonuçları almakta zorlanan Manchester United, devre arası transfer harekâtına hazırlanıyor.

Sunday People'ın haberine göre Mourinho, Avusturyalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Aynı zamanda Alaba'nın milli takımdan takım arkadaşı olan Julian Baumgartlinger'i de gündemine alan Manchester United, iki oyuncuyu da bir arada transfer etmeyi arzuluyor.

Bu iki oyuncunun transferinin olumlu sonuçlanmasından sonra ise Jose Mourinho ile yıldızı bir türlü barışmayan Bastian Schweinsteiger ve Morgan Schneiderlin'in de takımdan ayrılması bekleniyor.

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Manchester UnitedAlabaJose MourinhoJulian Baumgartlinger

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