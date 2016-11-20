Mourinho'nun hedefi Alaba

Premier Lig'de Jose Mourinho ile beklediği sonuçları almakta zorlanan Manchester United, devre arası transfer harekâtına hazırlanıyor.

Sunday People'ın haberine göre Mourinho, Avusturyalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Aynı zamanda Alaba'nın milli takımdan takım arkadaşı olan Julian Baumgartlinger'i de gündemine alan Manchester United, iki oyuncuyu da bir arada transfer etmeyi arzuluyor.

Bu iki oyuncunun transferinin olumlu sonuçlanmasından sonra ise Jose Mourinho ile yıldızı bir türlü barışmayan Bastian Schweinsteiger ve Morgan Schneiderlin'in de takımdan ayrılması bekleniyor.