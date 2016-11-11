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Spor

MotoGP'de son durak İspanya

Marc Marquez, sezonun bitmesine bir yarış kala şampiyonluğunu ilan etti

11 Kasım 2016 13:38

En önemli motosiklet organizasyonlarından olan MotoGP'de sezonun son yarışı Valencia Grand Prix'si, hafta sonu İspanya'da gerçekleştirilecek.

Valencia şehrindeki yarış, 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde 30 tur üzerinden yapılacak. Sıralama turlarının yarın TSİ 16.10'da başlayacak ve yarış 13 Kasım Pazar günü TSİ 16.00'da koşulacak.

 

Marc Marquez şampiyon

 

Japonya Grand Prix'sinde damalı bayrağı ilk sırada gören Marc Marquez, pilotlar klasmanındaki en yakın takipçisi Valentino Rossi ile arasındaki puan farkını 77'ye çıkarıp, şampiyonluğunu ilan etmişti.


Bu sezon 5., MotoGP kariyerinin 29. birinciliğini elde eden 23 yaşındaki İspanyol pilot, 2013 ve 2014'ten sonra 3. şampiyonluğuna ulaştı.

 

Pilotlar klasmanı

 

1. Marc Marquez (İspanya) - 278 puan

2. Valentino Rossi (İtalya) - 236

3. Jorge Lorenzo (İspanya) - 208

4. Maverick Vinales (İspanya) - 191

5. Andrea Dovizioso (İtalya) - 162.

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