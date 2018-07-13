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Spor

MotoGP heyecanı Almanya'da sürecek

Sekiz yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk sırasında Marc Marquez yer aldı

13 Temmuz 2018 14:52

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 9. yarışı, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 9. ayağı, Almanya'nın Chemnitz kentindeki 3,7 kilometrelik Sachsenring Pisti'nde 30 tur üzerinden yapılacak.

Sıralama turlarının 14 Temmuz Cumartesi günü TSİ 15.10'da başlayacağı yarışın startı, 15 Temmuz Pazar günü TSİ 15.00'te verilecek.

Sekiz yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 140 puan 

2. Valentino Rossi (İtalya): 99 

3. Maverick Vinales (İspanya): 93 

4. Johann Zarco (Fransa): 81 

5. Andrea Dovizioso (İtalya): 79

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