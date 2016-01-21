Moskova'ya ağır suçlamalar



İngiltere'de Kremlin karşıtı Aleksander Litvinenko'nun 2006 yılında plütonyumla zehirlenmesi ile ilgili adli soruşturmanın sonuçları kamuoyuna açıklandı. İngiliz makamlarının hazırladığı raporda, Rus gizli servisi FSB'nin "çok büyük olasılıkla" Litvinenko'nun zehirlenmesi için talimat verdiği belirtildi.

Yargıç Robert Owen'ın başkanlığında hazırlanan raporda, olayın failleri Andrey Lugovoy ve Dmitri Kovtun'un eski ajan Litvinenko'yu FSB'nin talimatı ile öldürdüğü iddiası yer alıyor. "Eylemin büyük olasılıkla dönemin FSB Başkanı Nikolai Patruşev tarafından onaylandığı" ifade edildi.

Ancak yürütülen soruşturma bir dava soruşturması niteliği taşımıyor. Bu yüzden de cezai sonuçlar doğurmuyor. Raporda, Putin'in cinayetten haberdar ya da onayı olduğu yönünde kanıt sunulmadı. Görgü tanıkları ile konuşularak hazırlanan rapora Moskova ise tepkili. Rusya Adalet Bakanlığı'nın sözcüsü, Interfax ajansına yaptığı değerlendirmede soruşturma sonuçlarının siyasi olduğunu savundu.

İngiltere yeni adımları düşünüyor

İngiltere Başbakanı David Cameron da sözcüsü aracılığı ile soruşturma sonuçlarını "aşırı sarsıcı" olarak değerlendirdi. Cameron'un sözcüsü hükümetin bundan sonra atılacak adımlar üzerinde düşündüğünü belirtti.

İngiliz makamları, cinayetin failleri hakkında tutukluma kararı çıkarmış, ancak Rusya Lugovoy ve Kovtun'un iadesini reddetmişti. Rus Adalet Bakanlığı sözcüsü, Lugovoy ve Kovtun hakkında yargı süreci başlatılması için bir gerekçe olmadığı görüşünde. Lugovoy, ayrıca Duma milletvekili olduğu için dokunulmazlık hakkına da sahip. Lugovoy, raporda yer alan iddiaları "saçmalık" olarak değerlendirdi.

Ateşli Kremlin karşıtı

Eski bir FSB ajanı olan Litvinenko, Kremlin'i en sert eleştiren isimlerden biri olmuştu. Litvenenko, gizli servisin Rusya'da yerleşim yerlerini bombaladığı ve daha sonra bunun 1999 yılında Çeçenlere karşı ikinci kez savaş açılması için bahane olarak kullanıldığı suçlamasında bulunuyordu.

Litvenenko, 23 Kasım 2006'da 43 yaşındayken Londra'da tedavi gördüğü hastanede zehirlenerek öldürüldü. FSB'nin ajanı olarak 1999 yılına kadar çalışan Litvenenko daha sonra en ateşli Kremlin karşıtlarından biri oldu. Londra'ya 2000 yılında kaçan Litvinenko, İngiliz gizli servisi MI6 için de çalışmıştı.