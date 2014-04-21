Moskova'dan silah istiyorlar



Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı güçlerin elindeki Sloviansk kentinde bir kontrol noktasında pazar günü çıkan çatışmada en az 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı olayda üç kişinin öldüğünü kaydederken, Rusya yanlısı güçler ve Rus medyası ise 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyor.

Kiev yönetimi, üniformalı kişilere karşı bir saldırının söz konusu olmadığını, karşıt görüşlü iki vatandaş grubu arasında çatışma yaşandığını açıkladı.

Kentte durumun kontrol altında olmadığını kaydeden Bakanlık, yerel polis merkezlerinin Rusya yanlısı güçler tarafından işgal edilmesinin ardından vatandaşlara 400 kadar silah dağıtıldığını ve bunun da ölümlere neden olduğunu vurguladı.

Moskova: Aşırı sağcıların işi

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise “Paskalya Bayramı'nın huzurunu bozan saldırının aşırı milliyetçi Sağcı Sektör adlı grup tarafından düzenlendiği” savunuldu.

Bu saldırının Cenevre'de krizin çözümü için alınan kararlara uyulmayacağını gösterdiğini kaydeden Moskova, saldırganların görüntülerinin bulunduğunu belirtti. Kiev yönetimine de suçlamalarda bulunan Moskova, kanıtların Kiev'deki iktidar sahiplerinin milliyetçilerin ve aşırıların silahsızlandırılması için çaba sarfetmediğine işaret ettiğini kaydetti.

Bu arada Cenevre'deki uzlaşmanın ardından Ukrayna makamlarının ilk kez üniformalı militanları ve şiddet yanlısı aktivistleri silahsızlandırmaya başladığı yönünde haberler geldi. İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Lugansk kentinde kan akmadan silahlı üç kişinin yakalandığını duyurdu.

"Bize silah gönderin"

Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlıları ise Moskova'dan destek bekliyor. Rusya yanlılarının kontrolü altındaki Sloviansk kentinde kendini “belediye başkanı” olarak adlandıran Vaçezlav Ponomarev, Rus hükümeti ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yardım talebinde bulunarak “Eğer bize barış gücü gönderemiyorsanız, o zaman bize silah gönderin” diye konuştu.

Ukrayna ordusunun Rusya yanlısı milislere karşı tanklar ve savaş uçakları ile müdahale ettiğini ifade eden Ponomarev, silaha ihtiyaçları olduğunu belirterek bölgeyi ziyaret etmeyi planlayan Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov'u da tehdit etti. Ponomarev, “Eğer buraya gelirse, ona bizzat ben ateş edeceğim” diye konuştu.

Ponomarev, silah talebinden önce de “barışçıl halkın kendini Ukrayna birliklerine karşı savunabilmesi için Ukrayna'nın doğusunda barış gücü askerleri göndermesini” talep etmişti.