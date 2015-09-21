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Dünya
Deutsche Welle

Moskova'da Suriye diplomasisi

Rusya’nın Suriye’deki askerî varlığını arttırma kararı İsrail'i harekete geçirdi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere Moskova'ya gitti.

21 Eylül 2015 13:22


İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya Moskova ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Gadi Eisenkot da eşlik ediyor.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, 'görüşmede, Başar Esad yönetimine destek amacıyla giderek daha fazla oranda Rus askerî varlığının devreye sokulmasından duyulan kaygının dile getirileceği' belirtildi.

'Silahlar teröristlerin eline geçer'

Suriye'nin elde ettiği modern silah sistemlerinin Lübnan Hizbullahı ve diğer terör gruplarının eline geçebileceği ileri sürülüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın 'meşru' Suriye yönetimine askeri desteğinin devam edeceğini açıklamıştı.

Putin'in basın sözcüsü Dimitri Peskov, hafta sonunda yaptığı açıklamada, "Suriye yönetiminden askeri destek talebi gelmesi durumunda Rusya’nın bunu değerlendirmeye hazır olduğunu" söylemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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