Moskova'da Rammstein'ın solistine BDSM tepkisi

Alman metal müzik grubu Rammstein'ın solisti Till Lindemann, Rusya'nın başkenti Moskova'daki kitap imzalama etkinliğine yanında genellikle BDSM tarzından (rızaya bağlı olarak fiziksel baskı ve kuvvetli duyusal uyarımın uygulandığı ve fantezi güç rolü oynamanın yapıldığı cinsel ilişki türü) hoşlanan kişilerin giydiği kostümü taşıyan bir kadınla geldi. Kadının boynunda bir tasma olması ve Lindemann'ın bu tasmayı tutuyor olmasına bazı kişiler sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Tartışmalı sahne şovları, şarkı sözleri ve klipleriyle sık sık gündeme gelen ve memleketleri Almanya'da defalarca sansürlenen Rammstein grubunun solisti, yeni çıkan kitabı "Messer'in" tanıtımını yapmak için birçok ülkeyi geziyor.

Moskova'daki etkinliğe yanında tamamı deriden oluşan bir kostüm, giyen kadınla giden Lindemann'ın özellikle kadını sosis desenli bir tasmayla sürüklercesine çektiği görüntüler tepki gördü.

Russia Today'de (RT) yer alan habere göre Rammstein daha önce reklam konusunda birçok kez cinselliği kullandı. Ünlü grup daha önce bir albümünün yanında promosyon olarak seks oyuncağı dağıtmıştı.