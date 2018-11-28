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Spor

Moskova'da bomba alarmı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, (DHA) - Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam deplasmanda oynayacağı Lokomotiv Moskova maçı öncesinde isimsiz bir bomba ihbarı sebebiyle yaklaşık 20 alışveriş merkezi ve Kievskiy tren garı boşaltıldı, yaklaşık dört bin va

28 Kasım 2018 17:04

Siyamend Kaçmaz / Moskova, (DHA) - Galatasaray\'ın Şampiyonlar Ligi\'nde bu akşam deplasmanda oynayacağı Lokomotiv Moskova maçı öncesinde isimsiz bir bomba ihbarı sebebiyle yaklaşık 20 alışveriş merkezi ve Kievskiy tren garı boşaltıldı, yaklaşık dört bin vatandaş tahliye edildi.
Rusya\'da zaman zaman bu tür ihbarların yapıldığı ve Rus polisinin sıklıkla bu tür tahliyeler yapıp tedbiri elden bırakmadığı belirtiliyor. 

Öte yandan Lokomotiv - Galatasaray maçı 20.55\'de başlayacak ve maç saatinde ısının -8 derece olacağı ve hafif kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

 

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