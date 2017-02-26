Moskova’da binlerce kişi Nemtsov'u andı

Moskova'da binlerce kişi iki yıl önce silahlı suikaste uğrayan Rus muhalif lider ve eski başbakan yardımcısı Boris Nemtsov'u andı. Nemtsov'un fotoğraflarını ve Rus bayrakları taşıyan göstericiler sık sık "Putin'siz bir Rusya' sloganları attı.

Gösterinin organizatörleri protestolara yaklaşık 15 bin kişinin katıldığını açıklarken, polis katılımcı sayısını 5 bin olarak açıkladı. Gösteriler sıkı polis kontrolü altında yapıldı.

Rus muhalif Boris Nemtsov, 27 Şubat 2015'da Moskova'da uğradığı silahlı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. 55 yaşındaki Nemtsov, son yıllarda Putin karşıtı gösterilere verdiği destek ve muhalif tutumlarıyla öne çıkıyordu.

Nemtsov, ölümünden sadece 3 saat önce Moskova'nın Yankısı radyosunda bir söyleşiye katılmıştı. Nemtsov söyleşide "Krizin en önemli nedeni, Putin'in anlamsız derecede öfkeli, ülkemiz ve çok sayıda vatandaş için ölümcül olan Ukrayna'ya karşı savaş politikasını başlatmış olmasıdır” şeklinde konuşmuş ve ülkede yeniden düzenin tesis edilebilmesi için siyasi reformlara ihtiyaç duyulduğunu kaydetmişti.

Nemtsov cinayetiyle ilgili olarak 5 Çeçen zanlı yargılanıyor. Ancak Nemtsov'un yakınları ve destekçileri cinayetin ardında Çeçen lider Ramzan Kadirnov gibi daha büyük güçler olduğunu ve suikasti bu kişilerin azmettirdiğini savunuyor.

Siyasi aktivist Dadin serbest bırakıldı

Öte yandan siyasi aktivist İldar Dadin, Sibirya'da geçirdiği 15 ayın ardından serbest bırakıldı. 34 yaşındaki Dadin Putin'e yönelik barışçı protestoların ardından tutuklanmıştı. Dadin ceza evinde geçirdiği süre boyunca işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını kaydetti.

Şubat 2015'te gözaltına alınan Dadin, Aralık 2015'te üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Daha sonra hapis süresinin kısaltılmasına karar verildi. Dadin'in normal şartlarda altı ay daha cezaevinde kalması öngörülüyordu.

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dpa, afp, ap/BW/MK