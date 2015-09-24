Mönchengladbach hayata döndü



Beş haftalık mağlubiyet serisi sonrası teknik direktör Lucien Favre'ın sürpriz istifasıyla sonuçlanan Mönchengladbach'taki kötü gidişat, 6'ncı haftada durdu. Augsburg'u konuk eden ‘Taylar' rakibini ilk 21 dakikada bulduğu 4 golle 4-2 mağlup ederek ligdeki ilk puanlarını aldı ve tabelanın son sırasından kurtuldu. Gladbach Favre'ın pazar günkü istifasının ardından 23 yaş altı teknik direktörü Andre Schubert yönetiminde çıktğı maçta Fabian Johnson (5.), Granit Xhaka (17.), Lars Stindl (19.) ve Mo Dahoud'un (21.) golleriyle sonuca gitti. Augsburg'un ikinci yarıda Paul Verhaegh ile bulduğu iki penaltı golü (51./75.) puana yetmedi.

Dortmund liderliği devretti

Borussia Dortmund bu sezon ilk puanlarını kaybetti. Sarı-siyahlılar, sezona kötü başlayan Hoffenheim'ın sahasındaki maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla liderliği averajla elinde tutan Borussia Dortmund 16 puanda kalarak, zirveyi rakibi 18 puanlı Bayern Münih'e bıraktı. 55'inci dakikada Dortmund'un bu matçaki tek golünü atarak 6'ncı haftayı da boş geçmeyen Pierre-Emerick Aubameyang, Bundesliga tarihinde sezonun ilk 6 haftasındaki tüm maçlarda gol atan ilk oyuncu oldu. Borussia Dortmund teknik direktör Thomas Tuchel yönetiminde çıktığı 11 resmi maçı da kazanmıştı. Bu Tuchel'in puan kaybı yaşadığı ilk resmi maç oldu. Bu sezona kötü başlayan Hoffenheim ise güçlü rakibi karşısında 1 puanı Sebastian Rudy'in golüyle aldı (42.). 2 puanlı Hoffenheim'ın bu sezon resmi maçlarda galibiyeti yok.

Stuttgart, mücadeleci oyununun karşılığını bu kez aldı. Kırmızı-beyazlılar Hannover'e konuk olduğu maçı 3-1 kazanarak Mönchengladbach gibi bu sezon ilk puanlarını hanesine yazdırdı. Stuttgart Christian Gentner (16.), Timo Werner (18.) ve Alexandru Maxim'in (90+1) golleriyle sonuca giderken Hannover'in Türk asıllı oyuncusu Kenan Karaman ile bulduğu gol (14.) takımına puan getirmeye yetmedi. Alt sıraların önemli mücadelesini kaybeden Hannover bu sonuçla lig sonunculuğunu Mönchengladbach'tan devralmış oldu.

Schalke'den galibiyet serisi

Eintracht Frankfurt engelini de 2-0'lık skorla geçen Schalke ligde üst üste 3'üncü galibiyetini elde etti. Mavi beyazlılar ilk yarısı golsüz biten maçta Joel Matip (76.) ve oyuna sonradan giren Leroy Sane'nin golleriyle (90+1) sonuca gitti. Puanını 13 yapan Schalke tabelada Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un ardından 3'üncü sıraya kadar yükseldi. Frankfurt ekibi 16 yıldan fazla bir süredir Schalke deplasmanında galibiyet alamıyor.

Leverkusen mini krizi atlattı

Üç haftadır kaybeden Bayer Leverkusen, Mainz'ı 1-0 yenerek rahat bir nefes aldı. Kırmızı-siyahlıların tek golünü yeni transfer Chicharito attı (68.). Meksikalı forvetin ligdeki ilk golünde top Hakan Çalhanoğlu'na çarparak Mainz ağlarıyla buluştu.

Salı günü oynanan 6'ncı haftanın diğer maçlırında Bayern Münih Wolfsburg'u 5-1, Hertha Berlin Köln'ü 2-0, Hamburg deplasmanda Ingolstadt'ı 1-0 ve Darmstadt Werder Bremen'i 2-1 yenmişti.

7'nci haftanın programı

25 Eylül Cuma, TSİ 21:30

Köln – Ingolstadt

26 Eylül Cumartesi, TSİ 16:30

Wolfsburg-Hannover

Stuttgart-Mönchengladbach

Augsburg-Hoffenheim

Werder Bremen-Bayer Leverkusen

Mainz-Bayern Münih

Hamburg-Schalke (TSİ 19:30)

27 Eylül Pazar

Eintracht Frankfurt-Hertha Berlin (TSİ 16:30)

Borussia Dortmund-Darmstadt (TSİ 18:30)