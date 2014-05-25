Monaco'da Rosberg'in zaferi



Monaco Grand Prix'sinde yarışı domine eden Nico Rosberg arka arkaya ikinci zaferini elde etti. Bir başka Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise yarışı ikinci sırada bitirdi.

Son 4 yılın şampiyonu Alman pilot Sebastian Vettel ise teknik sorunlar nedeniyle Monaco'daki yarışın 8'inci turunda yarış dışı kaldı. Vettel'in takım arkadaşı Red Bull-Renault pilotlarından Daniel Ricciardo ise üçüncü sırayı aldı.

Yarışa iyi başlayan Vettel'in önce hızının kesilmesinde ardından da yarış dışı kalmasında Renault'nun geliştirdiği yeni hibrid-turbomotordaki arızalar etkili oldu. 26 yaşındaki Alman pilot RTL televizyonuna yaptığı açıklamada “Sürekli başka bir sorun çıktı” diyerek hayal kırıklığını ifade etti.

Vettel bu sonuçla birlikte şampiyonluğunu koruma hedefinden daha da uzaklaşmış oldu.

Bu sonuçlarla birlikte pilotlar klasmanında birinci sırada 122 puanla Nico Rosberg bulunuyor. Onu 118 puanla takım arkadaşı Lewis Hamilton takip ediyor. Üçüncü sırada ise 61 puanla Ferrari pilotu Fernando Alonso geliyor.

Formula 1'de bir sonraki durak Kanada'nın Montreal kenti.