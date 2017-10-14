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Spor

Monaco uzatmalarda yıkıldı

Lyon - Monaco: 3 - 2     Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu rakiplerinden Monaco, Lyon deplasmanında uzatma dakikalarında yediği golle 3 - 2 yenildi

14 Ekim 2017 02:55

Lyon - Monaco: 3 - 2    

Beşiktaş\'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu rakiplerinden Monaco, Lyon deplasmanında uzatma dakikalarında yediği golle 3 - 2 yenildi.
Fransa Ligue 1\'in 9. hafta açılış maçında Lyon, Stade de Lyon Stadı\'nda Monaco\'yu ağırladı. 11. dakikada Mariano Diaz\'ın golüyle öne geçen ev sahibine, 17. dakikada Monacolu Rony Lopes karşılık vererek skora dengeyi getirdi.(1-1) Lyon, bu sefer 23. dakikada Nabil Fekir\'in golüyle 2-1 öne geçerken, 34. dakikada Adama Traore\'nin golü skoru eşitledi.(2-2) Mücadelenin 90+4. dakikasında ise tekrar sahneye çıkan Nabil Fekir, takımına 3 puanı getiren golü kaydetti.(3-2)
Lyon bu galibiyetle puanını 16\'ya yükselterek 3. sıraya çıkarken, Monaco 19 puanla 2. sırada kaldı.
Temsilcimiz Beşiktaş, 17 Ekim Salı günü deplasmanda Monaco ile karşı karşıya gelecek.

İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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